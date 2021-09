Jessica Schröder (27) meldet sich mit ersten Einblicken in ihren Mama-Alltag. Vor wenigen Tagen konnten die ehemalige Der Bachelor-Teilnehmerin und ihr Mann Niklas Schröder (32) ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt willkommen heißen – die kleine Hailey Emilia. Momentan gewöhnen sie sich an ihr Leben zu dritt. Doch wie sind die ersten Tage nach der Geburt verlaufen? Jetzt gibt Jessi ein Wochenbett-Update und zeigt ihren After-Baby-Body.

In ihrer Instagram-Story teilte die 27-Jährige ein Foto, auf dem sie lediglich in einem Crop-Top und einer Wochenbettwindel gekleidet vor dem Spiegel posiert. Dabei ist zu erkennen, dass ihr Bauch schon wieder ziemlich flach ist. "Ich bin selbst überrascht, was für ein Wunder der weibliche Körper ist. Ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist, wie schnell er sich bis jetzt zurückgebildet hat", resümierte die Influencerin.

Darüber hinaus verriet Jessi, dass auch das Stillen super funktioniere. Ihre Brüste produzieren sehr viel Milch. "Ich fühle mich wie eine laufende Milchkuh", betonte die frischgebackene Mutter. Ab und zu habe sie aber auch Schmerzen, die sie jedoch gerne in Kauf nimmt: "Man macht ja alles für die kleine Maus."

