Jessica Schröder (27) ist zurück im Netz! Am vergangenen Samstag wurde bekannt, dass die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin und ihr Mann Niklas Schröder (32) erstmals Eltern geworden sind: Die zwei Turteltauben durften am 2. September endlich ihre Tochter Hailey Emilia auf der Welt begrüßen! Die ersten Tage nach der Entbindung genoss das Paar sein Familienglück in vollen Zügen. Doch nun meldete sich Jessi erstmals nach der Geburt wieder bei ihren Fans!

"Hallöchen und Willkommen zurück in meiner Story [...] Hier bin ich wieder als frischgebackene Mutter", begann die 27-Jährige auf ihrem Instagram-Account zu erzählen und wirkte dabei total ergriffen. Jessi wisse gar nicht, wo sie anfangen solle – ihr fehlen einfach die Worte. "Ich bin so emotional und einfach so glücklich – Wir sind einfach Eltern", berichtete sie den Tränen nahe und fügte an: "Ich verstehe gar nicht, wie wir ohne sie vorher leben konnten."

Auch ein kleines Gesundheitsupdate teilte die Neu-Mama mit ihrer Community. Sie erklärte, dass die Entbindung gut verlaufen sei. "Wir haben das als Team super gemeistert. Die Geburt war wirklich ein besonderes Erlebnis", meinte Jessi. Einen ausführlicheren Geburtsbericht wolle sie aber noch demnächst mit ihren Followern teilen.

Jessi und Nik Schröder, Juli 2021

Jessi und Nik Schröder im Oktober 2020

Jessica Schröder

