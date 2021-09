Die Nerds sind nach dem großen Umstyling kaum wiederzuerkennen! Bei Beauty & The Nerd treffen heiße Girls auf nerdige Singles – während der Show sollen beide Parteien mehr Verständnis für die Welt des anderen entwickeln. In der vergangenen Folge bekamen Jeremy und Luca ihr großes Umstyling und waren damit sehr zufrieden. In dieser Woche sind Markus und Cao dran – das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen!

Der Modeschöpfer Thomas Rath (54) hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Optimum aus den beiden Kandidaten herauszuholen. Von Nerd Markus ist er allerdings schon vor dem Umstyling begeistert. "Ich finde, er hat ein ausgesprochen schönes Gesicht. Er hat auch eine Ausstrahlung, die fantastisch ist", schwärmt der einstige Germany's next Topmodel-Juror von seinem ungeschliffenen Rohdiamanten – er entdeckt in ihm sogar Modelpotenzial. Nach dem Umstyling sind der Designer und die Mädels hin und weg. "Weißt du, was ich schon gesehen habe? Einen ganz selbstbewussten, tollen Mann. Du könntest von hier auf die Laufstege dieser Welt gehen", lobt Thomas.

Bei Cao hingegen sieht der Unternehmer am Anfang eine größere Herausforderung: "Das wird eine große Aufgabe bei ihm." Umso eindrucksvoller ist anschließend das Ergebnis. "Alter, du siehst so krass aus!", freut sich Partnerin Luisa Krappmann (19). Der Cosplay-Fan selbst scheint auch total begeistert zu sein.

ProSieben/Lüey Nohut Markus nach dem "Beauty & The Nerd"-Umstyling

ProSieben/Lüey Nohut Cao nach dem "Beauty & The Nerd"-Umstyling

Beauty & The Nerd, ProsSieben Cao und Luisa, "Beauty & The Nerd"-Kandidaten 2021

