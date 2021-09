Hängt bei Fürstin Charlène (43) und ihrem Mann Fürst Albert II. (63) etwa der Haussegen schief? Seit fünf Monaten befindet sich die ehemalige Sportlerin mittlerweile in ihrer Heimat Südafrika: Im vergangenen Mai erkrankte sie an einer Hals-Nasen-Ohren-Infektion und konnte deshalb immer noch nicht zu ihrem Liebsten nach Monaco zurückkehren. Weil Charlène schon so lange weg ist, vermuteten viele Royal-Fans aber auch schon, dass sich das Paar gestritten haben könnte: Albert bezieht zu diesen Gerüchten nun aber eindeutig Stellung!

"Sie hat Monaco nicht im Affekt verlassen!", erklärte der 63-Jährige im Gespräch mit People. Die ehemalige Schwimmerin sei nicht deshalb nach Südafrika gegangen, weil sie wütend auf ihren Mann gewesen sei. "Es sollte nur ein einwöchiger, maximal zehntägiger Aufenthalt sein und [sie ist jetzt immer noch dort,] weil sie diese Infektion hatte und all diese medizinischen Komplikationen auftraten", berichtete Albert.

Die 43-Jährige werde wahrscheinlich erst im Oktober zurück in ihre Wahlheimat Monaco reisen können. Sicher sei ihre Rückkehr allerdings noch nicht. "Es hängt davon ab, was ihre Ärzte sagen", meinte Albert und fügte an: "Ich weiß, dass sie gesagt hat, möglicherweise Ende Oktober. Aber das war vor diesem letzten Schwung an Terminen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir diesen Zeitrahmen ein wenig verkürzen können."

Anzeige

Getty Images Fürst Albert II. im Juni 2021 in Monaco

Anzeige

Getty Images Fürstin Charlène und Fürst Albert mit ihren Kindern

Anzeige

Getty Images Fürst Albert II. im Juni 2021 in Monaco

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de