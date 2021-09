Die dritte Staffel der schwulen Datingshow Prince Charming ist im Moment in vollem Gange! Der attraktive Automobilkaufmann Kim Tränka sucht in dem TVNow-Format unter der heißen Sonne Kretas nach seinem Mr. Right. Die Dreharbeiten sind aber längst abgeschlossen – somit steht auch der Sieger längst fest. Die Produktion und der Cast halten diese Information natürlich streng geheim. Doch verraten die Kandidaten hier etwa versehentlich doch schon, wer "Prince Charming" gewinnt? Promiflash hat einige Hinweise gesammelt...

Zwischen Kim und Maurice Schmitz knisterte es bereits beim ersten Übernachtungsdate ordentlich – aber wurde aus den beiden während der Dreharbeiten letztendlich auch wirklich ein Paar? Zumindest deuten einige Indizien darauf hin. Beispielsweise postete Maurice jüngst ein Foto in seiner Instagram-Story, auf dem er sich auf einem Dach sonnt: Auf dem Schnappschuss fallen besonders der graue Boden und das Haus, das sich in der Sonnenbrille spiegelt, auf. Im Juni 2019 teilte Kim ein Bild, auf dem er ebenfalls auf einem Dach sitzt – und das sieht dem auf Maurice' Post verdächtig ähnlich...

Damit nicht genug! Sowohl Kim als auch Maurice teilten ihren Fans auf der Fotoplattform nämlich unabhängig voneinander mit, dass sie im August 2022 auf ein Konzert gehen: Der Automobilkaufmann aus Bremen und der Kölner haben beide Karten für Helene Fischers (37) Konzert in München ergattert. Ob die beiden die Veranstaltung aber tatsächlich gemeinsam besuchen – oder ob sie einfach nur beide zufällig Helene-Fans sind, ist dabei aber unklar.

Aber auch der Podcaster Robin Solf und der Modedesigner Thomas Hanisch kommen als "Prince Charming"-Gewinner infrage. Direkt am Anfang der ersten Folge veröffentlichte TVNow einen Staffelausblick – und in diesem kurzen Clip sieht man einen Ausschnitt der Entscheidung im Finale. Besonders auffällig: Der Kandidat, der Kim im Finale gegenüber steht, trägt Schuhe des Labels Prada. Sowohl Robin als auch Thomas besitzen die Designerschuhe mit der markanten Sohle – wie nicht nur bei "Prince Charming", sondern auch auf Social Media zu sehen ist.

Instagram / thegreatestmoman Maurice Schmitz im September 2021

Instagram / kim_tnka Kim Tränka im Juni 2019

TVNOW Kim und Maurice beim "Prince Charming"-Einzeldate

Instagram / robinsolf Robin Solf, "Prince Charming"-Kandidat 2021

