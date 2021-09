Ralf Schmitz (46) trifft in seiner neuen Show auf alte Bekannte! Im vergangenen Jahr wurde bekannt, dass der gebürtige Leverkusener von RTL zu Sat.1 wechselt und somit auch seinen Job als Take Me Out-Moderator an den Nagel hängt. In der Show verkuppelte er zahlreiche Pärchen – auf eines von ihnen trifft er nun sogar in seiner neuen Sendung "Paar Wars": Frank und Silvana sind dabei!

Die Reiseliebhaber nahmen 2017 an "Take Me Out" teil – gekannt haben sich die beiden aber schon vorher: Frank war Silvanas Chef. Bei der Arbeit ist der Funke jedoch nicht übergesprungen – dass sie ernsthaftes Interesse aneinander haben, ist ihnen offenbar erst durch die Show bewusst geworden. Mittlerweile sind die beiden nicht nur ein Paar, sondern auch verheiratet. Nun wollen sie bei "Paar Wars" ihre Beziehung testen und unter Beweis stellen, wie gut sie sich kennen. Wenn sie die insgesamt acht Prüfungen der Show meistern, haben sie die Chance, ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro zu ergattern.

Dass es sich bei Frank und Silvana um ein "Take Me Out"-Paar handelt, wurde in der Sendung jedoch nicht erwähnt. Dennoch erkennen einige Zuschauer die Hausbesitzer wieder. "Das Paar gerade bei 'Paar Wars' haben sich doch bei Ralf kennengelernt oder?", schrieb eine Nutzerin auf Twitter. Andere User freuen sich zudem, die beiden endlich mal wieder im Fernsehen zu sehen. "Sehr erfrischend", lautete ein Kommentar.

SAT.1/Boris Breuer Ralf Schmitz, "Paar Wars"-Moderator

SAT.1/Boris Breuer Ralf Schmitz, Showmaster

Privat Silvana und Frank an ihrem Hochzeitstag

