Silvana und Frank sorgen für eine süße Überraschung! Die Reality-TV-Stars lernten sich vor drei Jahren in der Kuppelshow Take Me Out kennen – und der Funke sprang über. Seitdem sind die beiden zusammen und gaben vor einigen Wochen bekannt, dass sie sogar heiraten wollen. Eigentlich war ihr großer Tag für den 21. August geplant, doch aufgrund der aktuellen Gesundheitskrise fielen die Feierlichkeiten ins Wasser. Das Paar wollte aber wohl einfach nicht mehr auf das Eheleben warten – und hat sich nun doch trauen lassen!

Auf Instagram gab der frischgebackene Ehemann die erfreulichen Nachrichten bekannt. Vor einer traumhaften Kulisse auf den Malediven zelebrierten sie ihren neuen Lebensabschnitt. Die Hochzeit auf die Insel zu verlegen, hatten sie bereits kurz nach der abgesagten Feier überlegt. "Plan B wäre oder ist aktuell immer noch unsere Malediven-Hochzeitsreise. Dort haben wir geplant, eine Zeremonie zu machen", erklärte Frank gegenüber RTL.de vor ein paar Wochen.

Genauso romantisch wie ihr Schritt ins Eheleben war damals tatsächlich auch ihr Weg zum ersten Date: Frank und Silvana hatten sich nicht etwa bei dem TV-Format zum ersten Mal getroffen – sie war damals eigentlich seine Angestellte! Ohne sein Wissen hatte sie sich als Teilnehmerin beworben, da sie ein Auge auf ihren Chef geworfen hatte – und hatte Erfolg! Am Ende der Sendung waren sie zusammen auf ein Date gegangen.

