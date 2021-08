Josephine Welsch (29) hat noch Mitteilungsbedarf, was ihre Trennung von Robert Dallmann angeht! Am vergangenen Samstagabend verkündete die Dreifachmama aus heiterem Himmel, dass sie und ihr Freund ab sofort getrennte Wege gehen. Zuvor war das Paar 2018 und 2020 Eltern geworden. Als Grund nannte Josephine im Netz, dass sie sich etwas vorgemacht hätten. Offenbar hatte es schon länger zwischen ihnen gekriselt, wie ein aktueller Kommentar von der Blondine beweist: Darin beschrieb sie ihre nach außen gezeigte Familien-Idylle als Schauspiel!

Unter dem Trennungspost auf Instagram hatte eine Followerin kommentiert: "Man sieht immer mehr, dass Insta und Co. nur eine Scheinwelt ist und die Wahrheit ganz anders aussieht." Tatsächlich reagierte Josephine auf diese Nachricht und erklärte: "Hier war es eher so, dass meine realistische Welt eine Scheinwelt gewesen ist, ein Schauspiel für mich aufgeführt, so glaubwürdig, dass ich dachte, das fühlt sich nach Leben an."

Wie sie und Wolf, der Spitzname ihres Ex-Freundes, heute zueinanderstehen, ließ Josi bislang offen. Sie machte nur deutlich, dass bei ihnen beiden nun das Wohl ihrer drei Kinder an erster Stelle stehe. In ihrer Story teilte die Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin am Sonntag allerdings einen vielsagenden Spruch über Karma: "Mach dir keine Sorgen, manche Menschen sind für sich selbst die größte Bestrafung im Leben." Sie selbst habe zwar schon länger den Glauben an Karma verloren, das Zitat lasse es aber für sie noch mal aus einem ganz anderen Blickwinkel sehen.

Instagram / wolf.hard8 Josephine Welsch mit ihren Zwillingen im Mai 2020

Instagram / josephine_welsch Josephine Welsch und ihr Partner Robert "Wolf" Dallmann im März 2020

Instagram / josephine_welsch Josephine Welsch und Wolf mit ihrem Sohn

