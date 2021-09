Kylie Jenner (24) ist tatsächlich in freudiger Erwartung! Seit Monaten spekulieren die Fans, dass die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit und Travis Scott (29) zum zweiten Mal Eltern werden. Jetzt macht die Unternehmerin die süße Babynews endlich selbst publik: In einem emotionalen Video zeigt Kylie nicht nur stolz den positiven Schwangerschaftstest – sondern gewährt auch einen Blick auf ihr Babybäuchlein, das mittlerweile schon deutlich zu erkennen ist.

