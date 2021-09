Nanu, so hat man Dominic Harrison (30) bisher aber noch nicht gesehen! Der Influencer und seine Frau Sarah (30) sind bekannt dafür, ihre Fans regelmäßig mit in ihren Alltag zu nehmen. Dazu gehören natürlich auch Friseurbesuche. Dominic probierte in der Vergangenheit schon verschiedene Looks aus. So trug er vor einigen Wochen beispielsweise lässige Rastazöpfe. Jetzt erfindet sich der Fitnesstrainer mal wieder neu – und bei seiner Frau Sarah kommt das ziemlich gut an.

"Ich habe mich neu verliebt in diesen schönen Mann", schreibt die zweifache Mama zu einem Foto auf Instagram, das Domi in ganz ungewohnter Optik zeigt. Dieses Mal geht es allerdings nicht um die Frisur des Dubai-Auswanderers, sondern um seinen Bart. Den hat sich Dominic nämlich kurzerhand komplett abrasiert.

Der Weg zum haarlosen Gesicht war kein kurzer. Bevor der Familienvater sich für das komplette Abrasieren seines Bartes entschied, probierte er noch den einen oder anderen etwas gewöhnungsbedürftigen Look aus. Sehr zu Sarahs Unterhaltung. In einem Video auf YouTube kommt die ehemalige Bachelor-Kandidatin aus dem Lachen gar nicht mehr heraus. Grund dafür: Domis Bart war ganz im Stil von Super Mario.

