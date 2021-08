Sarah Harrison (30) liebt ihren Dominic (30) noch genau so wie am ersten Tag! Zwei Jahre gehen die beiden Influencer nun schon Hand in Hand durchs Leben – gemeinsam mit ihren Töchtern Mia Rose (3) und Kyla (1) genießen die YouTuber ihren Familienalltag. Nun feierte das Paar seinen Hochzeitstag – diese besondere Gelegenheit nutzte Ehefrau Sarah, um ihrem Dominic eine ganz besonders rührende Liebeserklärung zu machen!

Auf Instagram gratulierte Sarah ihrem Partner zu ihrem zweiten Hochzeitstag. "Auch wenn wir diesen Tag schöner verbringen könnten, ist das was zählt, unsere Liebe zueinander", schrieb die zweifache Mutter. Ihren emotionalen Text schloss sie mit einem Versprechen an den Vater ihrer Kinder ab: "Für immer bin ich für dich da und für immer werde ich bei dir sein."

Mit diesem wundervollen Beitrag sorgte Sarah nicht nur dafür, dass das Herz ihres Mannes ein wenig höherschlug – auch ihre Fangemeinde war sehr angetan von dem Post. "Ihr seid wie füreinander gemacht. Auf ganz viele tolle weitere Jahre für euch", schrieb beispielsweise eine Instagram-Nutzerin.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison und ihre beiden Töchter Mia Rose und Kyla im Juli 2021

Instagram / dominic.harrison.official Sarah und Dominic Harrison

Instagram / team.harrison.official Sarah und Dominic Harrison, YouTuber

