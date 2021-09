Was läuft da zwischen Jana Kramer (37) und Jay Cutler (38)? Im April gab die Schauspielerin ihre Trennung von NFL-Star Mike Caussin (34) bekannt. Nach knapp sechs Jahren Ehe sind der One Tree Hill-Star und der Sportler nun nur noch durch ihre beiden Kinder verbunden. Selbst das Liebestattoo für den Footballspieler hat sie sich entfernen lassen. Offenbar will die Beauty nach vorne blicken – und das angeblich zusammen mit dem Ex von "Laguna Beach"-Darstellerin Kristin Cavallari (34). Zwischen Jana und Jay soll sich etwas anbahnen!

Mit dem 38-Jährigen habe die Countrysängerin schon einige Dates gehabt, wie People berichtet. Zuletzt haben sie laut einem Insider gemeinsame Zeit in Nashville verbracht und sind dann zusammen nach South Carolina gereist. "Jay und Jana fühlen sich sehr verbunden, nach allem, wie die Ehen der beiden geendet haben", plauderte die Quelle aus. Die ähnlichen Erfahrungen scheinen sie zueinandergebracht zu haben.

Jay und seine Ex-Frau Kristin Cavallari hatten nach zehn Jahren Beziehung im April 2020 ihre Trennung bekanntgegeben. Quellen zufolge sollen die Treffen mit Jana nun jedoch nur Mittel zum Zweck sein. "Jay versucht, Kristin mit den öffentlichen Dates mit Jana eifersüchtig zu machen", behauptete ein Insider. Angeblich wolle er seine Verflossene zurückgewinnen.

Instagram / kramergirl Mike Caussin und Jana Kramer mit ihren Kindern

Instagram / kramergirl Jana Kramer im Juli 2021

Instagram / kristincavallari Jay Cutler und Kristin Cavallari im Januar 2021

