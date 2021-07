Sie streicht ihn für immer aus ihrem Leben! Seit vergangenem April ist zwischen Jana Kramer (37) und ihrem Ex Mike Caussin (34) alles aus und vorbei. Nach etlichen Höhen und Tiefen zog die ehemalige One Tree Hill-Darstellerin den endgültigen Schlussstrich: Sie reichte die Scheidung ein! Und ganz offensichtlich will sie auch keine einzige Erinnerung an ihre frühere Ehe mehr haben: Jana hat sich nun ein bestimmtes Tattoo aus glücklicheren Zeiten entfernen lassen!

Zu diesem Schritt nahm die 37-Jährige vor wenigen Tagen ihre Instagram-Fans mit. In ihrer Story erklärte sie, dass sie das Datum ihrer Hochzeit mit Mike weglasern lässt: "Was ich mir entfernen lasse, ist unübersehbar der Jahrestag und das Geburtsdatum [von Jolie], weil ich mir für Jolie und Jace ein neues Tattoo an einer neuen Stelle stechen lassen werde." Ihren beiden Kids wolle sie demnach ein ganz neues Motiv widmen – und darauf freue sie sich schon sehr.

Doch nicht nur das Tattoo, das sie noch an ihre Ehe mit Mike erinnern könnte, entfernt sie aus ihrem Leben – auch ihren Ehering hat sie kürzlich verscherbelt. "Ich habe meinen Ehering verkauft. Mit dem Geld habe ich die neuen Möbel gekauft", hatte sie ihren Followern im Netz erklärt.

Instagram / kramergirl Mike Caussin und Jana Kramer

Instagram / kramergirl Jana Kramer im Juni 2021

Instagram / kramergirl Jana Kramer mit ihren Kids Jolie und Jace

