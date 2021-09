So eng stehen Giovanni Zarrella (43) und Pietro Lombardi (29) zueinander! Der Bro'Sis-Star ist seit einigen Jahren auch als Moderator aktiv. Nun hat er auch endlich seine eigene Sendung die "Die Giovanni Zarrella Show". Heute fand das Live-Schlager-Event zum ersten Mal statt. Neben Stars wie Nino de Angelo (57), Álvaro Soler (30) oder Andrea Berg (55) trat dort unter anderem auch Giovannis guter Freund Pietro auf. Als er dessen Performance ankündigte, widmete er ihm rührende Worte!

Vor Pietros Auftritt erzählt Giovanni, dass der DSDS-Star seit sechs Jahren zu seiner Familie gehöre. "Er ist für mich wie ein kleiner Bruder und für meinen kleinen Bruder Stefano (30) erst recht. Meine Eltern haben ihn adoptiert", betonte der 43-Jährige. Pietro sei so oft bei ihnen zu Hause, dass auf dem Klingelschild eigentlich der Name "Lombardella" stehen müsste. Doch auch Pietro fand süße Worte für Giovanni: "Als kleiner Bruder, und das meine ich ernst, ich bin so stolz auf dich. Dass du das geschafft hast, ist unglaublich. Respekt. Ich liebe dich."

Zuletzt war es um Pietro sehr ruhig geworden. Er hatte sich eine Social-Media-Auszeit genommen. Doch Giovanni teaserte an, dass diese bald vorbei sein könnte: "Du wolltest dich ein bisschen sammeln und in dich kehren und kommst umso stärker zurück." Schon nächste Woche soll es Neues von ihm geben.

Anzeige

Instagram / gioviannizarrella Stefano Zarrella, Pietro Lombardi und Giovanni Zarrella

Anzeige

Actionpress/ Keuenhof, Rainer Pietro Lombardi und Giovanni Zarrella bei "The Dome", November 2018

Anzeige

Revierfoto Pietro Lombardi und Giovanni Zarrella, Schlagerboom 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de