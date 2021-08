Ehrliche Worte von Pietro Lombardi (29)! Vor einigen Wochen hatte der Sänger ganz überraschend verkündet, dass er sich komplett von Social Media zurückziehen wolle. Einen genauen Grund nannte der DSDS-Star dafür nie – er gab lediglich an, Zeit für sich und für seine Musik zu brauchen. Für die Einschulung seines Sohnes Alessio (6) hat Pie die Netz-Pause jetzt aber kurzzeitig unterbrochen und neben einigen Eindrücken des großen Tages auch emotionale Worte an seine Fans gerichtet. Der Musiker befürchtet nämlich, in Vergessenheit zu geraten.

In seiner Instagram-Story wandte sich der 29-Jährige mit lobenden Worten an seine Follower und gab dabei zu, dass ihn der Gedanke, Fans zu verlieren, in den vergangenen Wochen stark beschäftigt hat. "Trotz Pause so aktiv – das ist unglaublich. Vor allem in so einer Zeit hat man doch Angst, vergessen zu werden", schrieb er. Trotz zwischenzeitlicher Dauerabwesenheit hatten sich innerhalb von 18 Stunden mehr als eine Million User seine neuen Beiträge angeschaut.

Für alle Fans, die sehnsüchtig auf sein Comeback warten, hat der "Kämpferherz"-Interpret auch noch gute Nachrichten: "Es dauert nicht mehr lange. Danke an jeden, der Verständnis für diese Zeit hat. Ich liebe euch alle", versprach er in dem Posting. Außerdem will er stärker als zuvor zurückkommen.

