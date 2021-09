Jessica Paszka (31) bringt ihre Follower zum Staunen! Anfang Mai wurden die ehemalige Bachelorette und ihr Verlobter Johannes Haller (33) zum ersten Mal Eltern. Seitdem hält die frischgebackene Mutter ihre Fans fleißig auf dem Laufenden, was ihren After-Baby-Body betrifft. Anfang des Monats hatte sie verraten, dass sie seit der Geburt bereits 18 Kilo abgenommen hat – damit aber noch nicht am Ziel sei. Zehn weitere Kilos sollen noch purzeln. Dabei präsentierte sich Jessica schon jetzt in Topform!

Via Instagram postete die 31-Jährige ein Foto von sich und Johannes. Auf Ibiza hatte das Paar Zeit mit Freunden verbracht. Für das Treffen hat sich die Beauty offenbar in ein besonders heißes Outfit geworfen. Auf dem Bild posiert Jessi in einem kurzen weißen Kleid aus transparentem Stoff, das ihren Körper dank einer Korsage perfekt in Szene setzt. "Was war das für ein toller Abend", schrieb die Reality-TV-Teilnehmerin zu dem Schnappschuss.

In der Kommentarspalte bekommt die Neu-Mama auch reichlich Zuspruch. "Du siehst toll aus!", schrieb unter anderem die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin Ina Aogo (32). Temptation Island-Bekanntheit Mrs.Marlisa gibt sich ebenfalls begeistert von der Aufnahme. "Wow!", staunte die Blondine.

Lela Radulovic Photography Jessica Paszka und Johannes Haller mit ihrer Tochter Hailey-Su Haller im Juli 2021

Instagram / jessica_paszka_ Jessi Paszka im August 2021

Instagram / inaaogo Ina Aogo, TV-Bekanntheit

