Motsi Mabuse (40) ist dem deutschen Publikum eigentlich durch Let's Dance bekannt. Doch aktuell müssen ihre Fans in Deutschland auf sie verzichten: Sie steht zurzeit als Jurorin der britischen Tanzshow Strictly Come Dancing vor der Kamera. Und nicht nur Fans der baldigen "Let's Dance"-Tour werden die Künstlerin sicherlich vermissen, sondern auch ihre dreijährige Tochter. Während der Dreharbeiten der Sendung in London ist Motsi von ihrer Familie getrennt!

Im Interview mit Ok! verrät Motsi, dass sie zurzeit zwischen Deutschland und Großbritannien pendle. "Früher habe ich sie mitgenommen, jetzt bleibt sie aber zu Hause und genießt die Zeit mit ihrem Papa", erklärt sie. Allzu lange dauert Trennung von der Kleinen und Ehemann Evgenij Voznyuk aber nicht – die Südafrikanerin sei nämlich immer "nur für anderthalb Tage" weg. Außerdem habe diese Zeit eine angenehme Seite für Motsi: "Ich kann ein bisschen Schlaf nachholen", lacht sie.

Trotz der anhaltenden Liebe zu ihrem Job hat sich in Motsis Leben seit der Geburt ihrer Tochter einiges geändert – vor allem was ihr Arbeitspensum angeht. "Bevor mein Baby auf die Welt kam, habe ich wie verrückt gearbeitet – und selbst nach der Geburt dachte ich, 'Ich kann das alles schaffen'", gesteht sie. Doch während der aktuellen Gesundheitslage haben sich die Prioritäten der Tänzerin geändert. "Ich habe erkannt, dass ich bewusster Ja oder Nein zu Projekten sagen will", verrät sie.

Matt Crossick/Empics Motsi Mabuse bei "Strictly Come Dancing" 2019

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse mit ihrer Tochter

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse, Evgenij Voznyuk und ihre Tochter

