Steht das Aus von Little Mix bevor? Die Girlgroup, die 2011 bei der britischen Castingshow X Factor geformt wurde, feierte in den letzten Jahren große Erfolge mit Songs wie "Shoutout To My Ex" und "Sweet Melody". Vergangenen Februar verließ Jesy Nelson (30) allerdings die Band. Seitdem sind die Girls nur noch als Trio unterwegs. Doch wie lange noch? Pop-Experte Pete Waterman ist überzeugt davon, dass es Little Mix schon bald nicht mehr geben wird.

Der Musik-Experte erklärte gegenüber The Sun: "Sie haben sich verändert. Sie wurden zu Charakteren, die alle um Aufmerksamkeit kämpfen." Er verglich die britische Musikgruppe mit ihren Vorgängerinnen: den Spice Girls. Auch bei ihnen verließ eine der Sängerinnen nach mehreren Jahren die Band. Pete erzählte: "Am Anfang wird die Musik veröffentlicht und zack, man passt ins Image. Wenn man für seinen Platz in der Band kämpft, wird es schnell zum Wettbewerb um Bekanntheit. Und dann verlässt jemand die Band, wie es Geri Halliwell (49) getan hat." Im Fall der Spice Girls trennte sich die Gruppe schon kurz nach dem Exit von Geri. Wird sich dieselbe Geschichte nun bei Little Mix abspielen?

Jesy begründete ihren Little-Mix-Ausstieg damals auf Instagram so: "Die Wahrheit ist, dass es meine mentale Gesundheit zuletzt sehr belastet hat, in dieser Band zu sein. Ich finde den ständigen Druck, in einer Girlgroup zu sein und den Erwartungen gerecht zu werden, sehr hart."

Anzeige

ActionPress Perrie Edwards, Jade Thirlwall und Leigh-Anne Pinnock als Little Mix bei den Brit Awards

Anzeige

Getty Images Die Spice Girls bei den MTV Video Awards 1997

Anzeige

Getty Images Jesy Nelson, Perrie Edwards, Jade Thirlwall und Leigh-Anne Pinnock, Little-Mix-Bandmitglieder

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de