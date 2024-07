Nach Jesys Little-Mix-Exit: Perrie Edwards spricht Klartext

Little Mix gehört zu den erfolgreichsten Girlbands der 2010er Jahre. Doch dann entschied sich Jesy Nelson (33) im Jahr 2020 dazu, die Band zu verlassen. Zwei Jahre später verkündeten die restlichen Mitglieder – Perrie Edwards (31), Leigh-Anne Pinnock (32) und Jade Thirlwall (31) – dass die Band eine Pause einlegen wird. In einem Interview mit der britischen Cosmopolitan äußert Perrie sich jetzt zu Jesy und ihrem Ausstieg aus dem originalen Quartett. "Wir reden nicht miteinander und das ist auch schon seit Langem so. Es ist traurig, es bricht einem das Herz. Aber manchmal passieren solche Dinge und Menschen entscheiden sich, getrennte Wege zu gehen. Und das ist absolut in Ordnung", versichert die "Forget About Us"-Sängerin.

Als Jesy Little Mix verließ, brodelte die Gerüchteküche. Manche Fans behaupteten, Jesy sei von den anderen Mitgliedern herausgeekelt worden – sie selbst hatte damals als ihren Trennungsgrund nur "mentale Gesundheitsprobleme" angegeben. Ob noch mehr dahinter steckte, verrät Perrie nicht. Die Musikerin versichert nur: "Mir wäre es lieber, wenn es anders gelaufen wäre, aber man kann nicht kontrollieren, wie die Dinge laufen. Es war die glücklichste Zeit meines Lebens. Wir haben nur zusammen gelacht, gescherzt und geweint. Es hat so viel Spaß gemacht. Ja, wir haben in diesen zehn Jahren eine Menge durchgemacht, aber wir hatten uns gegenseitig."

In den vergangenen zwei Jahren hat Perrie sich nur kleine Pausen erlaubt. Wie ihre Bandkolleginnen veröffentlicht sie im Moment eigene Musik, hat vor wenigen Wochen sogar schon alleine auf der Bühne für den Capital Summertime Ball gestanden. Auch privat hat sie alle Hände voll zu tun, denn die Britin ist Mutter eines kleinen Jungen. Der Vater ihres Sprösslings, Alex Oxlade-Chamberlain (30), und Perrie sind schon seit einiger Zeit verlobt, doch bis die Hochzeitsglocken wirklich läuten, könnte es noch eine Weile dauern. Wie sie zu Gast bei Radio Australia verriet: "Wir haben das alles schon im Kopf geplant und reden oft darüber – Alex sogar mehr als ich. Er will, dass es eine große Feier wird, aber bei mir steht momentan so viel an."

Anzeige Anzeige

Getty Images Little Mix bei den Brit Awards 2019

Anzeige Anzeige

Instagram / perrieedwards Alex Oxlade-Chamberlain und Perrie Edwards mit ihrem Sohn

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Perrie und Jesy keinen Kontakt mehr haben? Supertraurig. Ich hätte gedacht, sie finden trotz allem wieder zusammen. Damit hab ich gerechnet. Das wird bestimmt auch so bleiben. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de