Jade Thirlwall machte sich bei ihrem Konzert in die Hose

Jade Thirlwall (31) erzählt von ihrem peinlichsten Bühnenerlebnis! In dem Podcast "Sidetracked with Annie and Nick" erzählt die Sängerin, dass sie sich während eines Konzertes mit ihrer damaligen Band Little Mix auf der Bühne eingeschissen hatte. Das Unglück sei passiert, als Jade mit den anderen Mädels per Lift auf die Bühne gehoben wurde. "Ich musste mich hinhocken, bevor wir hochgefahren wurden. Und ich hatte so etwas wie einen nervösen Pups", erinnert sie sich zurück. Dabei habe sie sich in die Hose gekotet.

Das Mitgefühl von ihrer Crew hielt sich jedoch in Grenzen. "Ich drehte mich zu den Sicherheitsleuten um. Ich sagte: 'Ich habe mir in die Hose gemacht' und Warren sagte: 'Ah, das ist so lustig'. Dann [...] setzte [die Musik] ein und ich fing einfach an, auf die Bühne zu steigen. Und ja, ich habe die ganze Show so gemacht, weil ich mich nicht umziehen konnte." Besonders unangenehm: Ein Teil der Show fand über einer durchsichtigen Bühne, die über dem Publikum schwebte, statt. Zusätzlich trug die Musikerin einen knappen Minirock. "Aber die Show muss weitergehen", ist sich Jade jedoch bewusst.

Durch die Band Little Mix wurde Jade weltweit berühmt. Mit Hits wie "Wings", "Black Magic" oder "Shout Out to My Ex" begeisterten sie Millionen von Fans. Seit 2022 geht die Gruppe getrennte Wege. Vor wenigen Wochen veröffentlichte Jade ihre Debütsingle "Angel Of My Dreams". Das Lied kommt bei den Fans sehr gut an. "Der Song wird bei mir auf Dauerschleife gehört" oder "Ein absoluter Hit" sind nur zwei von vielen begeisterten User-Kommentaren auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jade Thirlwall, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Little Mix, Band

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu Jades Unfall? Total peinlich! Die Arme tut mir leid. Ach, ich finde die Geschichte lustig. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de