Doch keine Little-Mix-Reunion? Jade Thirwall gibt Solo-Debüt

Seit 2022 ist es für die Band Little Mix aus und vorbei. Nachdem Jesy Nelson (33) die Gruppe 2020 verlassen hatte, entschieden sich auch Leigh-Anne Pinnock (32), Perrie Edwards (31) und Jade Thirlwall (31), getrennte Wege zu gehen. Zwischenzeitlich hieß es allerdings, dass Little Mix schon bald ein Comeback feiern wird. Doch die nun veröffentlichte Debütsingle "Angel Of My Dreams" von Jade lässt die Hoffnung auf eine Reunion immer weiter sinken. Jetzt, da bereits die dritte der Sängerinnen als Solo-Künstlerin durchstarten will, scheint eine Little-Mix-Reunion immer weiter in die Ferne zu rücken...

Ex-Band-Mitglied Perrie kündigte ihr erstes Solo-Album bereits im Februar dieses Jahres an. Dazu postete sie unter anderem einen Clip auf ihrem Instagram-Account, in dem sie einen Anruf erhält. "Ist es so weit?", fragte sie und ergänzte jubelnd: "Es ist so weit!" Wenige Tage nach der Veröffentlichung hatte die Blondine dann sogar einen ersten Live-Auftritt, bei dem sie allein auf der Bühne performte. Eindrücke von der Show hielt sie im Netz fest – und sie schien für jede Menge Begeisterung gesorgt zu haben. "Sie ist geboren, um eine Künstlerin zu sein!" und "Sie ist ein Star", schwärmten die Fans der "Forget About Us"-Interpretin unter dem Beitrag.

Die Hoffnung auf ein Comeback bekamen die Little-Mix-Fans erst vor wenigen Monaten. Leigh-Anne Pinnock bestätigte kurz vor dem Weihnachtsfest in einem Interview mit The Sun, dass die Mädels sich ganz sicher noch einmal zusammentun wollen. "Wir werden auf jeden Fall wieder zusammenkommen", erklärte sie. Doch wann es so weit sein könnte, ließ sie offen. Vorerst wollen die Mädels die Zeit für sich allein nutzen.

Instagram / perrieedwards Perrie Edwards, Sängerin

ActionPress Perrie Edwards, Jade Thirlwall und Leigh-Anne Pinnock als Little Mix bei den Brit Awards

