Sam Asghari (27) hat Britney Spears (39) die Frage aller Fragen gestellt! Seit vier Jahren ist der Personal Trainer nun schon der Mann an der Seite der "Toxic"-Interpretin. Das Paar machte aber in den vergangenen Jahren auch schon einiges durch: Während des Vormundschaftsprozesses war Sam stets an der Seite der Sängerin und stärkte ihr den Rücken. Nun hat Sam Nägel mit Köpfen gemacht: Er machte seiner Britney einen Antrag!

Auf Instagram teilte die Popikone einen Clip, auf dem Sam und Britney um die Wette strahlten – ihr breites Grinsen stand jedoch nicht im Fokus des Videos. Die Blondine präsentierte nämlich einen XXL-Verlobungsring an ihrem Ringfinger – offensichtlich haben der Beau und die zweifache Mutter sich nun verlobt! Ihrer Freude verlieh Britney in der Betitelung des Videos Ausdruck: "Ich kann es einfach nicht glauben."

Die Fans waren mindestens genauso aufgeregt wie die 39-Jährige selbst. "Oh mein Gott, ich kann es nicht glauben! Ich freue mich so sehr für dich. Herzlichen Glückwunsch", schrieb einer von vielen begeisterten Instagram-Nutzern.

