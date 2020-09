Paula (Laura Maack) ist dabei, sich zu verknallen – in Joe (Lutz Schweigel)! Seit Jahren sind die Stylistin und der Mechaniker bei Berlin – Tag & Nacht beste Freunde. Besonders die vergangenen Wochen haben sie zusammengeschweißt: Erst ist Joes große Liebe Peggy (Katrin Hamann, 32) spurlos verschwunden, dann stand ihre WG in Flammen, und schließlich trennte sich Paula von Mike (Filip Nikolic, 34). Die beiden waren sich in dieser turbulenten Zeit näher denn je. So nahe, dass Paula Gefühle für Joe entwickelte – was ihm offenbar nicht entgangen ist!

Aktuell teilen sich die zwei mit ihren Freunden Ole (Falko Ochsenknecht, 36) und Fabrizio (Fernando Dela Vega) ein Haus am See. Nur eine Übergangslösung, schließlich wollen sie allesamt in eine neue, zentralere Bleibe ziehen. Am Abend setzen sich Joe und Paula gemeinsam an den Küchentisch, trinken ein wenig und planen den Umbau ihrer künftigen Wohngemeinschaft. Plötzlich entdeckt die Friseurin eine gelöste Wimper auf der Hand, worauf sie der Motorradliebhaber auffordert, sich etwas zu wünschen.

Paula ist beschämt: Ihr Wunsch hat mit Joe zu tun! Als der nachfragt, was sie sich gewünscht habe, ringt die Hundebesitzerin um Worte. Die zwei blicken sich tief in die Augen, es knistert gewaltig, und beinahe kommt es zum Kuss – bis Ole die Küche betritt und den intensiven Moment unterbricht. Sichtlich verwirrt zieht Joe sich zurück. Und auch Paula kann nicht fassen, was beinahe passiert wäre.

Berlin - Tag & Nacht, RTL2 Paula (Laura Maack) und ihr Ex Mike (Filip Nikolic) bei "Berlin - Tag & Nacht", September 2020

Berlin - Tag & Nacht, RTL2 Lutz Schweigel, Darsteller bei "Berlin - Tag & Nacht"

RTL2 "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin Laura Maack mit ihrem Hund Mucki

