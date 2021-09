Britney Spears (39) kommt unter die Haube! Seit rund vier Jahren ist die Pop-Prinzessin mittlerweile schon mit dem Personal Trainer Sam Asghari (27) zusammen. Jetzt will das Paar auch den nächsten Schritt in seiner Beziehung wagen. Gerade gaben die zwei Turteltauben mit einem süßen Video im Netz bekannt: Sie haben sich verlobt. Mit Sam und Britney freuen sich natürlich auch zahlreiche Promis!

Unter dem Beitrag zur Verkündung auf Instagram tummeln sich zahlreiche Gratulanten. Ganz vorne mit dabei ist natürlich Paris Hilton (40), eine langjährige Freundin der Musikerin. "Herzlichen Glückwunsch meine Liebe! Ich freue mich so sehr für euch. Willkommen im Klub", schwärmte das Model unter dem Post. Seine Mutter Kathy Hilton (62) beglückwünschte das Paar ebenfalls. "Gratulation", notierte sie und fügte zusätzlich viele Herz-Emojis an. Doch damit nicht genug: Auch Musikerin Kesha (34) freute sich für die zwei Turteltauben: "Herzlichen Glückwunsch!"

Britneys Verlobter Sam wurde unter seinem Beitrag ebenfalls von unzähligen Fans und Kollegen mit Gratulationen überhäuft. "Oh mein Gott! Glückwunsch ihr beiden! So lange ihr beide leben werdet", schrieb beispielsweise das Model Amanda Cerny. Auch der Schauspieler James Maslow (31) meldete sich in der Kommentarspalte zu Wort: "Glückwunsch, Mann!"

Anzeige

Instagram / britneyspears Sam Asghari und Britney Spears im September 2021

Anzeige

ActionPress Britney Spears und Paris Hilton

Anzeige

Instagram / samasghari Britney Spears und Sam Asghari im September 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de