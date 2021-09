Hat es bei Calina nun doch noch gefunkt? Die Wahlmexikanerin hat sich bei Bauer sucht Frau International beworben, um sich so richtig zu verlieben. Mit ihren Hofherren Oliver und Rainer schien sie sich zwar bestens zu verstehen – wirklich näher kamen sie sich bislang aber nicht. Stattdessen machte Calina ihren Bewerbern in der vergangenen Folge ein Freundschaftsangebot. Nun kommen allerdings scheinbar doch noch Gefühle auf: Calina und Rainer küssen sich!

Am Strand sucht Rainer das Gespräch zu Calina, um ihr zu sagen, wie schwer ihm der Abschied von ihr nach der gemeinsamen Hofwoche fällt. Daraufhin schien Calina sichtlich gerührt zu sein und gab dem Dachdecker einen Kuss auf den Mund. "Der Kuss war phänomenal, der war klasse", schwärmte der 40-Jährige. Bei ihm sei ein Gefühl entstanden, das er schon lange nicht mehr gehabt habe: "Ich habe auch leichte Schmetterlinge im Bauch."

Kurze Zeit nach den Dreharbeiten hat Calina Rainer in Deutschland besucht – ein Paar sind sie aber noch nicht. "Wir lieben uns auf unsere Art, irgendwas berührt mich an Calina. Das wollen wir aufrechterhalten. Wir schreiben weiterhin. Ich schicke ihr Fotos, sie schickt mir Fotos", erklärte der Vater von zwei Töchtern und einem Sohn genauer. Sie wollen nun schauen, was die Zukunft für sie bereithält.

