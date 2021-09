Braucht Calina ein wenig länger? Bei Bauer sucht Frau International neigt sich ihre Hofwoche mit ihren beiden Liebesanwärtern dem Ende zu. Seitens Rainer und Oliver scheinen sich auch schon Gefühle entwickelt zu haben – Letzterer küsste die Wahlmexikanerin in einer stürmischen Aktion sogar auf den Mund. Doch die Emotionen der Männer werden wohl nicht ganz so erwidert, wie diese es sich erhofft hatten. In der aktuellen Folge bietet Calina ihren beiden Hofmännern überraschenderweise die Freundschaft an!

"Mein Herz ist offen und die freundschaftliche Basis ist da", erklärt sie Rainer und Oliver in einem emotionalen Moment. Calina sei sehr dankbar, zwei "so nette Menschen" kennengelernt zu haben. Und was ist mit ihren romantischen Gefühlen? Darüber verliert die Bäuerin kein Wort. "Ich kann nur sagen, dass ich eure Herzen und Charaktere super finde!", erläutert sie ihre Haltung – und enttäuscht damit vor allem Oli. "Das ist zwar ein kompletter Fausthieb, aber lieber so eine Entscheidung als eine komplette Abfuhr", offenbart er danach im Einzelinterview.

Ob das Freundschaftsangebot der Deutsch-Amerikanerin in Zukunft auf eine Dreiecksbeziehung hinausläuft? Unter anderem darüber witzelt jetzt die Twitter-Community. "Wäre doch mal was Neues bei "Bauer sucht Frau", wenn am Ende eine Dreierbeziehung rauskäme...", scherzt beispielsweise eine Userin. Ein anderer Zuschauer findet die Situation um Calina und ihre Männer eher "anstrengend" als lustig – Rainer und Oliver gehen seiner Meinung nach aber immerhin "sehr fair" miteinander um.

