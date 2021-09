Was wiegt Capital Bra (26) eigentlich? In der Rapszene gilt der Wahlberliner aktuell als einer der größten und erfolgreichsten Musiker – seine wahre Größe wird im Netz hingegen auf 1,79 Meter geschätzt. Das Gewicht des Rappers sickerte bisher allerdings noch nicht bis zur Öffentlichkeit durch. Ende Mai bekam der Musiker nach einem Unfall jedoch einen Gipsarm und konnte keinen Sport machen. Spätestens in dieser Zeit dürfte Capi etwas zugenommen haben – oder etwa nicht? Promiflash hat nachgehakt!

"Nein, ich bin immer noch bei 70 Kilo", plauderte Vladislav Balovatsky, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt, im Interview mit Promiflash aus und verriet damit zugleich auch sein Gewicht. "Ich kann nicht zunehmen. Weder ab- noch zunehmen. Ich weiß auch nicht, immer 70 oder höchstens 75 Kilo", verriet der 26-Jährige. Sieht ganz so aus, als wäre Capi ein echtes Fliegengewicht. Doch achtet der "Hops"-Interpret in seinem Alltag vielleicht auch auf eine bestimmte Ernährung oder viel Sport?

"Ich gehe nicht ins Gym. Ich mache mein eigenes Training mit meinem Eigengewicht", berichtete der Gucci-Liebhaber. Auch wenn er mal unter Zeitdruck stehe, seien ein paar Liegestützen immer drin. Beim Essen ist Capi dann aber nicht ganz so diszipliniert: "Ich esse eigentlich, worauf ich Bock habe!"

ActionPress / Wenzel, Georg Capital Bra beim Kiss Cup 2018

Instagram / capital_bra Capital Bra, Rapper

ActionPress Capital Bra, Rapper

