Haben Capital Bras (26) Kinder eigentlich eine Ahnung, wie erfolgreich ihr eigener Vater ist? Der Rapper haut derzeit einen Hit nach dem anderen raus und stürmt damit regelmäßig die deutschen Charts. Würde ihm nicht die aktuelle Gesundheitslage einen Strich durch die Rechnung machen, so wäre der Musiker jetzt sicherlich auch auf Tour quer durchs Land. Doch weiß eigentlich Capis Nachwuchs über den enormen Erfolg seines Papas Bescheid?

"Die wissen auf jeden Fall, dass ich Musik mache", verriet Vladislav Balovatsky, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt, gegenüber Promiflash. Und mit "die" meint der 26-Jährige vor allem seine beiden Söhne im Kindergartenalter – Töchterchen Alisa ist nämlich noch ein Baby. "Ob ich erfolgreich bin, das checken die glaub ich noch nicht", vermutete Capi. Eine Sache steht allerdings fest: "Sie wissen auf jeden Fall, dass Papa Capital heißt!"

Für seine Kids bleibt Capi aber auch weiterhin in erster Linie ihr Vater – ganz egal, ob Goldene Schallplatten an der Wand hängen, Fans die ausverkauften Hallen stürmen oder auch nicht. Und im Alltag eines ganz normalen Familienvaters stehen ab und zu auch Pflichten an, vor denen sich Capi offenbar lieber drücken würde – wie beispielsweise kürzlich vorm Elternabend. "Ich habe richtig Panik", gestand der Musiker seinem Kumpel in seiner Instagram-Story. Letztendlich scheint er den Termin aber doch überstanden zu haben.

Capital Bra in Berlin 2018

Capital Bras Söhne

Capital Bra, Rapper

