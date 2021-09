Zum runden Geburtstag geht es hoch her! Berlin – Tag & Nacht ging gestern vor genau zehn Jahren auf Sendung. Dieses Jubiläum feiert die beliebte Daily heute Abend mit einer emotionalen XXL-Folge. Zu sehen sein wird dabei die Hochzeit von Joe und Paula – doch die Feier droht ein unangenehmes Ende zu nehmen! Mit Promiflash sprachen die beiden BTN-Stars Martin Wernicke und Lutz Schweigel über den aufregenden Dreh.

Dass das Jubiläum mit einem romantischen Highlight wie einer Hochzeitsfeier begangen wird, freue sie, erzählten die beiden Serien-Urgesteine im Gespräch mit Promiflash. Dass seine Rolle Basti als Paulas Ex den Trauzeugen bei ihrer Hochzeit mit Joe gibt, sei kein Problem, fügte Martin hinzu: "Basti ist völlig weg von Paula, klar ist er der Ex, aber Joe ist ja auch einer seiner besten Freunde." Joe-Darsteller Lutz freut sich, dass die wechselhafte Beziehung seiner Rolle zu Paula vor dem Traualtar endet: "Er hat wahrscheinlich seine Bindungsängste, wenn es um den Ring am Finger geht, aber an die Hochzeit hat Joe immer geglaubt."

Was RTL2 vorab von der Jubiläumsfolge verraten hat, lässt allerdings dramatische Szenen vermuten. Ein uneingeladener, gefährlicher Gast wird ebenso Chaos stiften wie Joes alte Liebschaft: "Peggy kontaktiert Joe am Hochzeitstag und stürzt ihn damit in ein emotionales Chaos."

Ausstrahlung der Jubiläumsfolgen am 13. September 2021, ab 19:05 Uhr bei RTLZWEI und Fortsetzung des Hochzeitsabends mit zweistündiger Sonderfolge ab 20:15 Uhr.

RTLZWEI Lutz Schweigel und Laura Maack bei BTN

RTLZWEI / Magdalena Possert "Berlin – Tag & Nacht"-Stars Lutz Schweigel und Martin Wernicke

RTLZWEI Szene aus der "Berlin – Tag & Nacht"-Jubiläumsfolge

