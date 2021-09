Emma Roberts (30) gibt einen Einblick in ihren Mama-Alltag! Ende letzten Jahres bekamen die Schauspielerin und ihr Partner Garrett Hedlund (37) ihr erstes gemeinsames Kind. Ihr Sohn Rhodes Robert erblickte das Licht der Welt. In einem Interview versuchte Garrett kürzlich, die großen Vatergefühle für sein Baby in Worte zu fassen. Aber auch Emma gibt immer wieder kleine Einblicke in ihr Leben als Neu-Mama. Jetzt postete sie wieder ein süßes Foto mit Baby Rhodes!

Auf Instagram zeigte sich Emma mit ihrem Kind im Arm. Sichtlich erschöpft, aber vollkommen zufrieden schaut die "Unfabulous"-Darstellerin und legt dabei sanft ihre Hand auf das Köpfchen ihres Babys. "So müde, so glücklich", schrieb die 30-Jährige zu dem süßen Schnappschuss, für den sie von ihrer Community zahlreiche rote Herzchen bekam.

Im Rahmen ihres Fotoshootings als Schwangere für die Cosmopolitan erzählte Emma im letzten Jahr, dass sie sich bereits früh in ihrem Leben vornahm, Mutter zu werden. "Mit 16 dachte ich: 'Wenn ich 24 bin, werde ich verheiratet sein und Kinder haben'", ließ die Nichte von Julia Roberts (53) Revue passieren.

