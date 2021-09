Mrs.Marlisa und Fabio De Pasquale wollen es allen zeigen! Zu Beginn des Jahres stellten sich die Influencerin und der Fitnesstrainer bei Temptation Island dem ultimativen Treuetest: Da das Paar eine offene Beziehung führt, war es für den gebürtigen Italiener gar nicht so leicht, den Verführerinnen zu widerstehen. Damals wurden die Turteltauben deshalb von vielen Zuschauern kritisiert. Jetzt treten die beiden auch bei der #CoupleChallenge an. Im Promiflash-Interview verrieten Marlisa und Fabio schon vor Ausstrahlungsbeginn, dass sie in dem Format ihre Liebe endgültig beweisen wollen!

Im Gespräch mit Promiflash gaben die Reality-TV-Bekanntheiten zu, dass ihre Fans ziemlich gespalten auf die Teilnahme an der Show reagiert haben. "Das war auch der Hauptgrund, warum wir bei '#CoupleChallenge' mitmachen wollen, um den Leuten zu zeigen, dass wir ein starkes Team sind, uns lieben und als Paar funktionieren", stellte Marlisa klar. Fabio sei ebenfalls guter Dinge, dass er und seine Freundin einen guten Eindruck in dem Format hinterlassen werden. "Ich kann schon verraten, dass wir das bewiesen haben", meinte er.

Doch weshalb sind sich die Turteltauben so sicher, dass sie sich gut schlagen werden? "Wir kennen unsere Stärken und Schwächen gegenseitig. [...] Wir vertrauen uns blind", schwärmte der Stripper von seiner Liebsten. Laut der 31-Jährigen ergänze sich das Paar einfach perfekt: "Fabio ist sportlich extrem gut und ich habe ein bisschen mehr Allgemeinwissen als er."

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa, "#CoupleChallenge"-Kandidatin 2021

Instagram / mrs.marlisa Marlisa und Fabio, Reality-Bekanntheiten

Instagram / fabio_de_pasquale Fabio De Pasquale, "Temptation Island"-Kandidat 2021

