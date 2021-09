Vin Diesel (54) erweist seinem Kumpel Paul Walker (✝40) die Ehre. Letzterer starb 2013 bei einem schrecklichen Autounfall. Auch acht Jahre nach dem tragischen Tod des Schauspielers ist er nicht vergessen. So erinnern sich seine Fans, Familie, Kollegen und Freunde an ihn – allen voran sein langjähriger Fast & Furious-Co-Star Vin. Anlässlich von Pauls 48. Geburtstag widmete der Actionheld ihm nun ein paar emotionale Zeilen.

"Es gibt so viel zu erzählen... normalerweise würde ich sagen, dass du nicht glauben würdest, wie ich deinen Geburtstag verbracht habe", beginnt der Kalifornier seinen rührenden Instagram-Post. Doch er hat den Verdacht, dass sein verstorbener Kumpel trotzdem ganz genau weiß, was er an seinem Ehrentag gemacht hat. "Denn ich weiß, dass du im Geiste bei mir warst. Ich werde dich immer vermissen", betont Vin abschließend.

Paul wird allerdings nicht nur durch diesen ergreifenden Beitrag geehrt, sondern auch im neuesten neunten Teil der "Fast & Furious"-Reihe, durch die er berühmt wurde. In einer Szene des Films erzählt seine Filmfrau Mia (Jordana Brewster, 41), dass ihr Mann Brian (Paul Walker) gerade auf dem Weg nach Hause sei. Tatsächlich parkt prompt in diesem Moment sein blauer GT-R in der Einfahrt – doch bevor er aussteigt, endet die Sequenz.

Paul Walker und Vin Diesel

Vin Diesel bei einem Event im Juni 2021

Vin Diesel und Paul Walker bei der Comic-Con 2013

