Paul Walker (✝40) bleibt auch nach seinem Tod ein Teil des Fast & Furious-Universums. Mittlerweile ist es über sieben Jahre her, dass der Schauspieler bei einem Autounfall ums Leben kam. Sein Vermächtnis lebt allerdings weiter. So wurde im neuesten neunten Teil der Reihe, der erst vor wenigen Tagen in den USA in die Kinos kam, an den Actionhelden erinnert. Die Filmemacher ließen sich eine bewegende Szene einfallen, um ihren verstorbenen Kollegen Tribut zu zollen.

+++Achtung, Spoiler!+++

Nachdem die Fans Paul alias Brian O'Conner zum letzten Mal in "Fast & Furious 7" sahen, gibt es nun ein Wiedersehen mit ihm – zumindest fast. Denn Dom (Vin Diesel, 53) weist während eines Familienessens auf einen leeren Stuhl hin. Brians Ehefrau Mia (Jordana Brewster, 41) erzählt ihrem Bruder daraufhin, dass ihr Mann auf dem Weg ist. Kurz darauf bekommen die Zuschauer tatsächlich zu sehen, wie Brians kultiger blauer GT-R die Straße hochfährt und er in der Einfahrt parkt, um sich vermutlich gleich dem Familienessen anzuschließen. Doch wie er aussteigt, wird leider nicht mehr gezeigt.

In einem Interview mit ET verriet Ludacris (43), der Tej Parker in der Filmreihe verkörpert, dass jegliche Ideen wie Paul weiterhin mit eingebunden werden könnte, vorher mit dessen Familie besprochen werden. "Sie sind diejenigen, die letztendlich federführend sind und alle Konzepte vorher absegnen", erklärte der Leinwandstar.

Getty Images Der Cast von "Fast & Furious 9" auf der Filmpremiere im Juni 2021

Getty Images Vin Diesel und Paul Walker im März 2009

Getty Images Paul Walker, Vin Diesel und Tyrese Gibson bei der "Fast & Furious 6"-Premiere, Mai 2013

