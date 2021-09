Ob das in seinem Sinne war? Bei Schwiegertochter gesucht sollen in dieser Staffel nicht nur Schwiegertöchter, sondern auch ein Schwiegersohn gefunden werden! Der Westfale Nico sucht mit seiner Mama Susanne einen Mann fürs Leben. Mit Florian, Peter und Daniel hatte er auch drei interessierte Männer zu Gast. Das Kennenlernen schien eigentlich ganz gut zu laufen, doch in der aktuellen Folge machte einer der drei Kandidaten eine mehr oder weniger überraschende Ankündigung: Daniel verließ jetzt die Sendung freiwillig!

Nach einer gemeinsamen Karnevals-Tanzstunde, bei der sich Daniel schon eher im Hintergrund gehalten hatte, bat er Nico um ein Gespräch. "Ich habe gemerkt, dass Flo und Peter sehr engagiert und auch schon emotional bei der Sache sind – ich bin da nicht so hinterhergekommen", gesteht der Bartträger. Deswegen wolle er seinen beiden Konkurrenten nun den Vortritt lassen und Nico die Chance geben, in einem der beiden "den Richtigen" für sich zu finden.

Und was sagt Nico zu Daniels Entschluss? "Ich sehe das wirklich ähnlich", entgegnet der 24-Jährige erleichtert. "Ich hatte auch ein bisschen Angst, dich zu verletzen – aber so bin ich wirklich froh", betont er. Der Karnevalfan habe auch schon im Vorfeld allmählich bemerkt, dass es zwischen den beiden nicht so passt. Seine Sorge, jemanden durch seine Zurückweisung zu enttäuschen, konnte Daniel ihm mit seinem Entschluss sogar nehmen.

TVNOW "Schwiegertochter gesucht"-Kandidat Nico

TVNOW "Schwiegertochter gesucht"-Teilnehmer: Peter, Daniel, Florian, Nico, Susanne und Jörg

TVNOW "Schwiegertochter gesucht"-Kandidaten: Florian, Daniel, Peter und Nico

