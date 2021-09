Bei Bauer sucht Frau International versuchte Oliver die Biobäuerin Calina in Mexiko von sich zu überzeugen. Doch weder er noch sein Mitstreiter Rainer konnten die Deutsch-Amerikanerin als Lebenspartnerin für sich gewinnen. Calina schloss allerdings beide Männer menschlich in ihr Herz und machte ihnen zum Ende der Hofwoche ein Freundschaftsangebot. Sie wollte schauen, wie sich die Beziehung zu den beiden Männern weiterentwickelt. Jetzt wurde aber bekannt: Oliver hat sein Liebesglück fernab der Fernsehkameras gefunden!

Einige Zeit nach der Hochwoche stattete Calina Rainer einen Besuch in seiner fränkischen Heimat ab. Bei dieser Gelegenheit wollten die beiden sich weiter kennenlernen und plauderten auch ein wenig über Olivers Privatleben. "Oli gehts gut. Ich freue mich, dass er so verliebt ist – er hat eine schöne brasilianische Perle gefunden", erzählt Calina schmunzelnd von Olivers Textnachricht. Im Einzelinterview berichtet die Auswanderin dann, dass sie den Eindruck habe, die neue Frau an der Seite des Bayers – eine Brasilianerin – würde ihm sehr guttun.

Und wie steht Rainer dazu, jetzt außer Konkurrenz um Calinas Herz weiter buhlen zu können? "Für meine Seite ist das natürlich gut, weil ich jetzt der Einzige bin, der so mit Calina in Kontakt steht – mal schauen, wohin sich das entwickelt", verrät Rainer zuversichtlich. Mit einem selbst gemachten Fotobuch kann er ihr sogleich eine Freude machen. Die beiden wollen sich auch weiterhin schreiben und gegenseitig besuchen.

TVNOW "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmerin Calina

TVNOW "Bauer sucht Frau International"-Kandidatin Calina aus Mexiko

TVNOW Calina, "Bauer sucht Frau International"-Kandidatin 2021

