Bei Schwiegertochter gesucht muss sich Christian in dieser Folge zwischen drei Frauen entscheiden. Angelina, Christa (45) und Sabrina wollen ihn weiter kennenlernen, doch wen bevorzugt Christian? Vor seiner Entscheidung sucht er Rat bei seiner Mutter Veronika. Sie hat eine klare Favoritin! Mama Veronika tendiert zu Kandidatin Christa. Die ehemalige Bauer sucht Frau-Teilnehmerin sei so lieb und hübsch. Aber sieht Christian das genauso? – Nein! Er schmeißt Christa kurzerhand raus!

Gegenüber Mama Veronika merkte er an, dass Christa so zurückhaltend sei und nicht richtig aus sich rauskomme. Ihre ruhige Art wurde Christa anscheinend zum Verhängnis. Christian verabschiedet sie mit einer Umarmung. "Du bist ein super Typ, bleib auf alle Fälle so", gibt er ihr mit auf den Weg. Christa trägt die Entscheidung mit Fassung: "Ich habe Christian in der kurzen Zeit nicht wirklich kennengelernt. Da kannst du dich dann natürlich auch nicht verlieben."

Für sie sei die Entscheidung so in Ordnung. Mutter Veronika ist aber offenbar ein wenig enttäuscht. Schließlich war Christa ja ihre Favoritin. Sie sieht aber ein, dass es am Ende Christians Entscheidung sei, welche Frau er besser kennenlernen möchte. "Ich kann ihn lediglich mit Ratschlägen unterstützen", gesteht sie sich ein.

Christians Bewerberinnen und Vera Int-Veen bei "Schwiegertochter gesucht"

Christa Haberl, Ex-"Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin

Christian und seine Mama Veronika bei "Schwiegertochter gesucht"

