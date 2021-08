In der 14. Staffel der Kuppelshow Schwiegertochter gesucht hält auch Christian aus Niederbayern Ausschau nach der großen Liebe! Gemeinsam mit seiner Mutter Veronika will der Tennistrainer endlich die richtige Frau fürs Leben finden. Die Moderatorin Vera Int-Veen (53) überraschte den leidenschaftlichen Modellbauer gleich mit mehreren Bewerberinnen, die allesamt in einer Stretch-Limousine angefahren kamen: Aus dem Auto stieg auch eine bereits bekannte Frau – und zwar Christa Haberl!

Richtig gehört, unter den insgesamt sieben Liebesanwärterinnen ist auch Christa! Die attraktive Nageldesignerin hatte bereits 2017 ihr Glück im TV gesucht: Im Rahmen der beliebten Kuppelshow Bauer sucht Frau hatte sie um die Gunst des Milchbauers Klaus Jürgen gebuhlt. Jetzt will sie das Herz des "Schwiegertochter gesucht"-Singles Christian erobern. "Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr da seid", begrüßte der 47-Jährige seine zahlreichen Bewerberinnen voller Freude.

Allerdings werden sich ein paar Frauen schon bald wieder von Christian verabschieden müssen – die Moderatorin Vera Int-Veen gab nämlich noch eine Spielregel bekannt. "Ich habe dir jetzt sieben wunderbare Frauen präsentiert. Du hast auch die Chance alle sieben kennenzulernen – aber du musst dich tatsächlich heute noch von vier verabschieden", erklärte sie und betonte: "Es können nur drei bleiben." Ob Christa eine der drei Auserwählten sein wird, bleibt abzuwarten...

