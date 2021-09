Lange kann es nicht mehr dauern. Inci Sencer (28) erwartet gerade Kind Nummer drei. Nachdem die ehemalige Bachelor-Kandidatin bereits 2017 und 2018 stolze Mama von zwei Mädchen namens Mila und Neyla geworden ist, bekommt die Rasselbande bald Verstärkung von einer dritten Tochter. Die Influencerin kann es offenbar auch gar nicht erwarten, bis sie erstmals ihr Baby in den Armen halten darf. Dem neuesten Kugelbild nach zu urteilen, könnte es auch bald so weit sein.

Incis Babybauch ist inzwischen nämlich richtig rund, wie sie nun auf Instagram eindrucksvoll unter Beweis stellt. Hier posiert die baldige Dreifach-Mama nur in einem BH und Shorts, sodass ihre nackte und stark gewölbte Körpermitte wunderbar zur Geltung kommt. Zu dem Schnappschuss verfasst sie noch ein paar inspirierende Worte: "Die bedingungslose Liebe hat schon beim ersten Herzschlag begonnen. Habt ihr manchmal das Gefühl, dass ihr überfordert seid oder es nicht packen könnt? Aber ich sage euch eins, wir packen so viel mehr, als wir glauben." Durch einen Hashtag verrät sie außerdem, in welcher Schwangerschaftswoche sie mittlerweile ist: in der 40.

Ist Incis Familienplanung nach ihrem dritten Baby dann eigentlich abgeschlossen oder wünscht sie sich noch weitere Kids? Ja, nach Töchterchen Nummer drei ist Schluss, wie die 28-Jährige gegenüber Promiflash ausplauderte. Sie denke sogar über eine Sterilisation nach: "Erst wollte ich mich sterilisieren lassen, aber meine Ärztin meinte, dass es auch nicht ohne sei, da ich dabei in Vollnarkose versetzt werden müsste."

Instagram / inci.sencer Inci Sencer mit ihrem Mann Daniel und ihren Töchtern

Instagram / inci.sencer Inci Sencer, Influencerin

Instagram / inci.sencer Inci Sencer mit ihren beiden Töchern Neyla und Mila

