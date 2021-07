Sie wollte offenbar eine Veränderung! Romina Palm (22) ist vielen Germany's next Topmodel-Fans noch in guter Erinnerung. Das liegt nicht nur daran, dass die Kölnerin es in der diesjährigen Staffel der Castingshow bis ins Finale schaffte. Denn beim Umstyling traf es Romina besonders hart: Sie ging mit knallroten Haaren in die restlichen Folgen! Doch anscheinend hat das Model gefallen an neuen Looks gefunden: Jetzt präsentierte Romi ihren Fans eine ganz neue Frisur!

In ihrer Instagram-Story zeigte Romina ihren Followern ihre neue Haarpracht. Ihre Frisur ist ein gutes Stück kürzer als noch vor wenigen Tagen und erstrahlt in einem satten Braun. Ein dezenter rötlicher Schimmer erinnert aber auch weiterhin an das TV-Erlebnis der 22-Jährigen. "Leute, ich bin so verliebt! Meine Lieblingsfrisur von allen bis jetzt", freute sie sich.

Für Romina ist es gerade ohnehin eine aufregende Zeit: Vor zwei Wochen gab sie ihre Verlobung mit ihrem Partner Stefano Zarrella (30) bekannt! Den Antrag hatte ihr Liebster ihr direkt nach dem EM-Finale in der Ewigen Stadt Rom gemacht.

Instagram / romina.gntm.2021.official Romina Palm, Kandidatin bei GNTM 2021

Instagram / romina.gntm.2021.official GNTM-Teilnehmerin Romina Palm

Instagram / stefanozarrella Stefano Zarrella und Romina Palm im Juli 2021 in Rom

