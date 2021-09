Angelina (29) und Sebastian Pannek (35) sind immer noch glücklich verliebt. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin fand 2019 mit Sebastian endlich den Mann fürs Leben. Schon ein Jahr später folgte die Traumhochzeit und kurz darauf das erste gemeinsame Kind. Jetzt besuchte das Paar zum ersten Mal seit Langem ein öffentliches Event und erzählte auf dem roten Teppich von ihrem Leben als Ehepaar.

Bei der About You Fashion Show in Berlin traten Angelina und Sebastian das erste Mal nach fast zwei Jahren auf den Red Carpet. Im Interview mit Gala sprach der frühere Rosenkavalier über das Leben als verheiratetes Paar: "Es hat sich eigentlich nicht viel verändert. Wir haben ja schon vorher so gelebt als wären wir verheiratet. Klar hat man jetzt einen Ring am Finger, aber vom Mindset her ist es genauso wie vorher." Im vergangenen Jahr machte ihr Sohn ihr Liebesglück dann komplett – über ihn wollten sie bei ihrem Auftritt aber nicht sprechen.

Das Ehepaar schwärmte im Juni 2020 auf Instagram: "Mami und Papi sind die glücklichsten Menschen der Welt. Wir können unser Glück kaum fassen, denn es ist magisch, was unser kleiner Schatz mit uns macht." Bereits kurz nach der Geburt machten die beiden aber deutlich, dass sie ihren Nachwuchs so gut es geht aus der Öffentlichkeit halten möchten.

ActionPress Sebastian Pannek und Angelina Heger auf der Berlin Fashion Week 2021

Instagram / sebastian.pannek Angelina und Sebastian Pannek

Getty Images Sebastian Pannek und Angelina Heger auf der Berlin Fashion Week 2019

