Werden Wangen-OPs jetzt zum neuen Beauty-Trend der Stars? Nachdem die ehemalige Temptation Island-Kandidatin Mrs.Marlisa sich erst kürzlich Fett im Gesicht absaugen ließ, unterzog sich nun auch Hollywoodstar Chrissy Teigen (35) derselben Operation. Die zweifache Mutter sprach bereits in der Vergangenheit offen über ihre verschiedenen Beauty-Behandlungen. Jetzt verriet die Frau von John Legend (42) auf Social Media, was sie bei ihrem letzten Besuch beim Schönheitschirurgen hat machen lassen.

Die 35-Jährige teilte am Wochenende in ihrer Instagram-Story: "Ich habe diese Dr. Diamond Fettabsaugung gemacht." Sie präsentierte stolz ihr nun deutlich schmaler wirkendes Gesicht in der Kamera. Chrissy betonte: "Ich mag's. [...] Hier gibt es keinerlei Scham." Vor allem seit sie keinen Alkohol mehr trinkt, sei die Veränderung in ihrem Gesicht für sie deutlich erkennbar. Schon seit über 50 Tagen ist die Beauty inzwischen trocken. Sie offenbarte vergangene Woche auf Instagram: "Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt nie wieder trinken werde, aber ich weiß, dass es mir nicht länger etwas nützt."

Für die Kochbuchautorin ist die Wangen-OP nicht der erste Beauty-Eingriff. Bereits 2019 gab Chrissy zu, dass sie sich Botox in die Achseln spritzen lassen hat, um weniger zu schwitzen. Auch über ihre Brust-OPs sprach sie offen in den sozialen Medien. Für die Moderatorin scheint wirklich kein Thema tabu zu sein.

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen im September 2021

Anzeige

Getty Images Chrissy Teigen im November 2019

Anzeige

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend bei den Grammy Awards 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de