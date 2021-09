Heute ist Damenwahl bei Love Island! Eigentlich gab es erst am Montag die letzte Paarungszeremonie. Da hatten die Männer die Qual der Wahl. Jetzt sind allerdings die Mädels an der Reihe. Doch es gibt einen Haken: Nur die drei neuen weiblichen Granaten Franziska, Jennifer und Angelina dürfen einen der fünf Singleboys wählen. So müssen Andrina (28), Jess, Isabell und Kendra zittern, ob ihnen ihr Partner vor der Nase weggeschnappt wird. Aber wird das Trio die bestehenden Paare tatsächlich sprengen?

Definitiv! Das wird schon direkt am Anfang klar, als sich Jennifer für Dennis entscheidet und damit automatisch mit ihm vercoupelt ist. Und wie reagiert der Fitness-Coach auf ihre Wahl? Er wirkt eigentlich ganz happy und nimmt die Kölnerin direkt in den Arm. Dann ist auch schon Granate Nummer zwei an der Reihe: Franziska. Zum Unmut von Jess hat sie ein Auge auf ihren Mann geworfen – Jannik. Und wen nimmt Angelina? Sie macht Martin zu ihrem neuen Couple. "Jetzt kann er beweisen, dass er nur mich gut findet und wenn nicht dann Ciao! Und wenn er jetzt hier switcht, dann ist auch gut, dann weiß ich auch Bescheid", ist Andrinas Reaktion, als der Personalberater sich zu seiner neuen TV-Freundin Angelina gesellt.

Damit sind Jess und Andrina ab sofort ohne Partner und Moderatorin Sylvie Meis (43) verkündet: "Wer Single ist, fliegt ganz schnell nach Hause. Es tut mir leid, aber das sind die Regeln." Doch was die restlichen Islander nicht wissen: Die beiden müssen zwar ihre Koffer packen, aber sie verlassen die Liebesinsel nicht. Jess und Andrina werden Lisa beim Campen Gesellschaft leisteb und haben dort die Chance, die drei neuen männlichen Granaten kennenzulernen: Dominik, Maurice S. und Maurice D.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

RTLZWEI Die drei neuen "Love Island"-Granaten Jennifer, Franziska und Angelina

RTLZWEI Die neuen "Love Island"-Couples

RTLZWEI Jessica Gjata und Andrina Santoro, "Love Island"-Kandidatinnen 2021

