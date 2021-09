Nanu, welche Frau ist denn da an Tobias' Seite? Eigentlich hatte der Krankenhausmitarbeiter aus dem Münsterland in der diesjährigen Staffel von Schwiegertochter gesucht seine Traumfrau gefunden: In Vera Int-Veens (53) Kuppelshow entschied er sich nämlich gegen die Kandidatin Gabi und für Andrea. Aber ist die Liebesgeschichte zwischen dem 45-Jährigen und seiner Bewerberin etwa schon wieder vorbei? In den sozialen Medien zeigte sich Tobias jetzt jedenfalls mit einer anderen Frau...

Auf seinem Instagram-Profil teilte Tobias jüngst einen kurzen Clip, in dem er sich von den Zuschauerrängen des ZDF-Fernsehgartens zu Wort meldet – und dabei ist er nicht allein! Eine blonde Frau mit Brille weicht dem "Schwiegertochter gesucht"-Junggesellen während der gesamten Länge des Videos nicht von der Seite: Freudestrahlend schmiegt sie sich an Tobias' Schulter. "Da ist die Luisa, hallo", stellte er seine weibliche Begleitung kurz vor. Nähere Infos gibt er seinen Fans jedoch nicht.

Schon vor einigen Tagen hatte Tobias ein Foto gepostet, auf dem er gemeinsam mit der blonden Frau posiert. Den Schnappschuss hatte er mit roten und pinkfarbenen Herzen geschmückt. Kein Wunder, dass er die Gerüchteküche mit diesen Postings ordentlich zum Brodeln bringt. "Andrea scheint nicht mehr aktuell zu sein" oder auch "Wer ist denn deine neue Begleitung? Scheint ja immer treu an deiner Seite zu sein", kommentierten beispielsweise zwei Fans.

