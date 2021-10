Wie ging es nach Schwiegertochter gesucht bei Tobias und Andrea weiter? Der TV-Junggeselle hatte sich in dem Kuppelformat gemeinsam mit Mama Marianne auf die Suche nach der großen Liebe gemacht. Am Ende entschied er sich für Bewerberin Andrea – die nicht nur das Herz des Krankenhausmitarbeiters, sondern auch das seiner Mutter erobern konnte. Doch das Liebesglück ist offenbar gescheitert. Der Karaokefan ist inzwischen nämlich mit einer anderen Frau glücklich. Im Netz verriet Tobias nun, wieso es zwischen ihm und Andrea nicht geklappt hat.

Was aus Tobi und Andrea wurde, war für die "Schwiegertochter gesucht"-Fans bisher noch ein Rätsel. Während einer Instagram-Fragerunde brachte der 45-Jährige nun Licht ins Dunkel: "Es hat nach den Dreharbeiten doch nicht so gut gepasst. Dazu kamen zu viele Geheimnisse, die aufgetaucht sind... und somit war das Vertrauen sehr schwierig!" Um was für Geheimnisse es sich dabei genau handelte, behält Tobi allerdings noch für sich.

Über seine "Schwiegertochter gesucht"-Auserwählte scheint Tobias aber schon längst hinweg zu sein. Auf Social Media zeigt er sich jedenfalls immer wieder total verliebt mit seiner neuen Freundin Luise, der er schon die ein oder andere öffentliche Liebeserklärung gemacht hat. Zu einem Foto der beiden schrieb er zum Beispiel: "Du bist das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist."

Anzeige

TVNOW "Schwiegertochter gesucht"-Kandidat Tobias

Anzeige

TVNOW Andrea und Tobias Mama Marianne bei "Schwiegertochter gesucht"

Anzeige

Instagram / tobi.ich_mag_musik "Schwiegertochter gesucht"-Kandidat Tobias mit seiner Freundin Luise

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de