Bei Schwiegertochter gesucht krachte es jetzt ordentlich! In der aktuellen Folge der Kuppelshow verbrachten Tobias, seine Mutter Marianne und seine beiden Liebesanwärterinnen Andrea und Gabi einen ausgelassenen Nachmittag auf der Kegelbahn. Allerdings kippte die Stimmung schnell, denn die beiden Damen gerieten bei diesem Rendezvous gewaltig aneinander. Daraufhin fällte Tobi jetzt kurzerhand seine Entscheidung – und das total aus dem Affekt heraus!

Andrea passte es nämlich so gar nicht, dass Gabi derart offensichtlich auf Flirtkurs war. "Ständig grapschte sie an ihm herum und drängte sich in den Vordergrund", beschwerte sich die Blondine. Und als ihre Konkurrentin Tobi dann auch noch vor ihren Augen offensiv Avancen machte, platzte ihr endgültig der Kragen – sie konfrontierte Gabi: "Du musst nicht gleich wieder so übertreiben. Deine übertriebene Freude nervt." Das ließ sich die leidenschaftliche Sängerin natürlich nicht gefallen, sie schoss zurück.

Nachdem Andrea fluchtartig den Raum verlassen hatte, zog Tobias die Konsequenzen und traf eine Entscheidung: Der Krankenhausmitarbeiter schickte Gabi kurzerhand nach Hause. "Auch wenn es mir noch schwerfällt und ich dich immer noch liebe, ich wünsche Andrea und dir ganz viel Glück und gönne euch das von ganzem Herzen", verabschiedete sie sich von dem "Schwiegertochter gesucht"-Single.

TVNOW Gabi, Mama Marianne, Andrea und Tobias bei "Schwiegertochter gesucht"

TVNOW "Schwiegertochter gesucht"-Kandidat Tobias

TVNOW Andrea und Tobias Mama Marianne bei "Schwiegertochter gesucht"

