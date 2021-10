Die ehemalige Schwiegertochter gesucht-Kandidatin Andrea sorgt kurz nach dem Ende von Vera Int-Veens (54) Kuppelshow für eine große Überraschung! In dem beliebten Datingformat hat die Berlinerin um das Herz des Schlagerfans Tobias gekämpft – und sich dabei sogar gegen ihre Mitstreiterin Gabi durchgesetzt. Doch aus den beiden wurde nach der Show kein Paar. In Sachen Liebe läuft es bei der Blondine aber trotzdem so richtig rund: Andrea hat offenbar schon kurz nach "Schwiegertochter gesucht" geheiratet!

Das lässt jetzt zumindest ein Beitrag auf Andreas Facebook-Seite vermuten: Die Blondine markierte am 3. Oktober nämlich ein besonderes Lebensereignis auf der Social-Media-Plattform – sie veröffentlichte ein Posting, das kurz und knapp über ihre "Heirat" informiert. Genauere Informationen zu ihrer Hochzeit behielt die Berlinerin aber bislang für sich. Während sich ihre Freunde über die Trauung freuten und ihr in der Kommentarspalte gratulierten, reagierte ihr ehemaliger "Schwiegertochter gesucht"-Traummann weniger begeistert...

Im Promiflash-Interview erinnerte sich Tobi jetzt nämlich an den Moment zurück, in dem er von Andreas Heirat erfahren hat: Seine Mutter Marianne habe im Netz davon gelesen und es ihm dann eines Morgens beim Frühstück erzählt. "Da ist mir morgens fast der Kaffee aus dem Mund gefallen", zeigte sich Tobi perplex und vermutete: "Also so wichtig konnte ihr das mit mir ja dann nicht sein, wenn man nach zweieinhalb Monaten heiratet."

Facebook / andrea.borchardt.33 Andrea, "Schwiegertochter gesucht"-Kandidatin 2021

TVNOW Andrea und Tobias Mama Marianne bei "Schwiegertochter gesucht"

Instagram / tobi.ich_mag_musik Tobias, "Schwiegertochter gesucht"-Star

