Lewis Hamilton (36) ging nicht allein nach Hause! Seit 2014 scheint sich der Formel-1-Star ausschließlich auf seine Karriere zu konzentrieren. In diesem Jahr gab der Rennfahrer nämlich nach sieben gemeinsamen Jahren die Trennung von Pussycat Dolls-Frontfrau Nicole Scherzinger (43) bekannt. Hin und wieder wurde der Brite aber dennoch mit einer Frau an seiner Seite gesichtet. Beendet er nun sein Single-Dasein? Jetzt wurde Lewis erneut in Begleitung einer Dame erwischt!

Wie Daily Mail berichtete, war auch Lewis am vergangenen Montag bei der diesjährigen Met Gala anwesend. Die anschließende Afterparty ließ sich der Sportler nicht entgehen. Und dort hat er offenbar auch eine weibliche Begleitung gefunden – Paparazzi-Bilder zeigen, wie Lewis die Feier gemeinsam mit einer Unbekannten verließ, die ihm sogar ins Hotel folgte. Ihr schwarzes, teils durchsichtiges Outfit, das ihre sexy Kurven zur Geltung brachte, und ihre eleganten High Heels verrieten jedoch nichts über ihre Identität.

Bereits vor rund einem Jahr durfte sich Lewis über weibliche Gesellschaft freuen. Nach seinem damals spektakulären Grand-Prix-Sieg flog der 36-Jährige mit Kumpels in den Urlaub nach Korsika. Auf einer Jacht turtelte er dort mit einer Frau, die seiner Ex Nicole ziemlich ähnlich sah. Laut Medienberichten soll es sich dabei um das Model Florence Mueller gehandelt haben.

Getty Images Lewis Hamilton beim Großen Preis von Belgien, 2019

Instagram / lewishamilton Lewis Hamilton im November 2020

Getty Images Lewis Hamilton beim Großen Preis von Bahrain im November 2020

