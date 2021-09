Raphael Fasching (23) hat es geschafft! Seit Wochen kämpfte der Fotograf um das Herz von Bachelorette Maxime Herbord (27). Mit seiner Art konnte der Österreicher bei der Halbniederländerin offenbar punkten und ergatterte Runde für Runde eine der beliebten Rosen. Im Finale konnte sich der Lockenkopf dann gegen seinen Konkurrenten Max Adrio (32) durchsetzen – Maxime entschied sich für ihn. Wie geht es Raphael nach seinem Sieg?

"Das war ein unglaublich aufregender Moment", beschrieb Raphael gegenüber Promiflash nach der letzten Nacht der Rosen. Bereits der Weg zur Location habe es dem 23-Jährigen angetan: Im maßgeschneiderten Smoking auf einem Speed-Boot übers Meer zu brettern, erinnerte Rapha fast schon an eine James-Bond-Szene. "Als mir Maxime am Strand die letzte Rose gegeben hat, fühlte ich mich fast wie auf einer Hochzeit", verriet der Gewinner. Besonders die liebevoll ausgewählten Worte der Schönheit hätten ihm gefallen.

Ohnehin ist Raphael von Maxime ganz hin und weg. "Ich schätze viele Eigenschaften an Maxime sehr, vor allem ihre positive und natürliche Art", schwärmte der Kuppelshow-Kandidat. Auch wenn man oft betone, dass sich Gegensätze anziehen würden, ist sich Raphael sicher, dass auch Gleichgesinnte sich gerne Gesellschaft leisten: "Und ich erkenne mich in vielen Punkten in Maxime wieder!"

TVNOW Bachelorette Maxime Herbord mit Raphael Fasching

TVNOW Maxime Herbord und Raphael Fasching bei "Die Bachelorette" 2021

TVNow Bachelorette-Teilnehmer Raphael Fasching

