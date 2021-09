Pietro Lombardi (29) meldete sich endlich wieder zurück auf Social Media. Der DSDS-Star gab im Juni schweren Herzens bekannt, dass er eine Auszeit von den sozialen Medien braucht. Er löschte daraufhin all seine Bilder und zog sich erst mal zurück. Jetzt gab er sein großes Comeback und teilte ein Video mit einem Update für Fans. Darin sprach er unter anderem über seine Gewichtszunahme während seines Social-Media-Time-outs.

Pietro erzählte auf Instagram: "In der Zeit bin ich sehr dick geworden, ich habe 20 Kilo zugenommen." Er habe während seiner Social-Media-Pause einfach viel gegessen und sich einfach ein bisschen gehen lassen. Seinen Humor scheint der Sänger in dieser Zeit jedoch nicht verloren zu haben. Er scherzte: "Also Frauen, die auf dicke Männer stehen, sagt Bescheid." Jetzt wolle er aber endlich wieder durchstarten. Für den "Kämpferherz"-Interpreten sei die Auszeit in jedem Fall wichtig gewesen, um sich selbst wieder zu finden. Ob er jetzt etwas mehr auf den Rippen hat oder nicht scheint den Fans ganz egal zu sein – Hauptsache Pietro geht es gut.

In den Kommentaren bekommt der Musiker reichlich Zuspruch von seinen Followern und Kollegen. Ex-Bachelorette-Teilnehmer Serkan Yavuz (28) komplimentierte Pietro: "Das ist wahre Stärke! Du hast sehr schön gesprochen, Bruder."

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi im März 2020

Getty Images Pietro Lombardi bei "Let's Dance" 2018

Getty Images Pietro Lombardi im April 2019 in Köln

