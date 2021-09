Da hat Amy Schumer (40) die Gerüchteküche ordentlich zum Brodeln gebracht! Im Mai 2019 wurde die Schauspielerin zum ersten Mal Mutter. Eigentlich hatte die Stand-up-Comedienne dann auch noch auf ein Geschwisterchen für ihren Sohn Gene gehofft. Doch weder auf natürlichem Wege noch mit künstlicher Befruchtung wollte es klappen. Nach diesen Rückschlägen hatte die New Yorkerin entschieden, nie wieder schwanger zu werden. Umso mehr sorgte nun ein Foto im Netz für Aufsehen: Amy postete ein Bild mit Babybauch – sehr zur Verwirrung ihrer Follower.

Via Instagram teilte die 40-Jährige ein Foto, mit dem sie sich über die posierenden Stars auf der alljährlichen Met Gala lustig machte. Darauf wirft sich die TV-Bekanntheit ähnlich wie die Promis auf dem roten Teppich in Pose – allerdings in Alltagsklamotten. Die Aufmerksamkeit ihrer Follower fiel aber direkt auf etwas ganz anderes: Amys deutlich erkennbaren Babybauch. "Ist das eine Schwangerschaftsverkündung?", vermutete ein Nutzer direkt. Ein weiterer spekulierte ebenso: "Moment, ist sie wieder schwanger?"

Investigative Fans nahmen sofort die Ermittlungen auf und kamen schnell zu einem Entschluss: Bei dem Schnappschuss handelt es sich lediglich um ein altes Foto aus dem Jahr 2019. Somit ist Amy nicht wieder schwanger, sondern nur während ihrer ersten Schwangerschaft mit Söhnchen Gene zu sehen.

Instagram / amyschumer Amy Schumer mit ihrem Sohn und Ehemann Chris Fischer

ActionPress Amy Schumer, Oktober 2018

Getty Images Amy Schumer, 2017, auf der Weltpremiere von "Snatched"

